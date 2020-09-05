Sinop-Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; Tahliye edilen köyde yaşayanlar sokakta sabahladı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sinop ve Çorum arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangın kontrol altına alındı. Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgede soğutma çalışması yapıyor.
DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-05 16:58:18
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