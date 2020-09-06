Çorum'da KPSS heyecanı; anne adayları da sınava katıldı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna girmek isteyen bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınava girmeyi başardı. Sınava girenlerin arasında ev hanımları ile hamile olan anne adayları da yer aldı.

ÖSYM tarafından iki oturum olarak yapılan KPSS´nin Genel Kültür ve Genel Yetenek Oturumu, Çorum'da da saat 10.15'te başladı. Sınava girecek adaylar, aileleriyle birlikte sabah saatlerinden itibaren okullara geldi. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, girişte dezenfektan kullandıktan sonra kendilerine verilen maskeleri takarak, üst aramasının ardından salonlara alındı. Polis ekipleri de, okul dışında çocuklarını bekleyen velileri ve sınava girecek adayları, sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyardı.

Öte yandan sınava girenlerin arasında anne adayları da yer aldı. Eşi ve çocuğuyla birlikte sınava girmek için okula gelen bazı anneler ile adaylar da kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak içeri girmeyi başardı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-06 12:45:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.