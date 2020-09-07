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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, ÇorumSamsun karayolu'nda meydana geldi. İddialara göre, Serkan G.(42) yönetimindeki 53 AZ 778 plakalı otomobil, Eskice köy yol ayrımına geldiği esnada aniden ana yola çıkan Hüseyin K.(64) yönetimindeki 19 DA 913 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hüseyin K., Fatih Ç.(60), Murat B.(44) ve otomobilde bulunan 12 yaşındaki Şevval G., yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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