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Yangında yaralanan orman işçisi: İyileşince görevime döneceğim

DHA

Yangında yaralanan orman işçisi: İyileşince görevime döneceğim


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM ve Sinop illeri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalarak yaralanan 3 işçiden Bilal Kumlar (42),  yaşadıkları anları anlatarak, "Şu an sıkıntım çok ancak iyileşir iyileşmez görevime döneceğim" dedi.
Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda, 3 Eylül'de çıkan ve dün itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangına müdahale ederken, alevler arasında kalan arazözün yanması sonucu yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar ve Cemal Çankaya'nın tedavileri Çorum ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.
O ANLARI ANLATTI
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden orman yangın işçisi Kumlar'ın, hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi. Eşi Canan Kumlar'ın refakat ettiği hastane odasında yaşadıklarını anlatan Kumlar, yangın bölgesinde su takviyesi yaptıkları sırada alevleri arasında kaldıklarını söyledi. Rüzgârın yön değiştirmesi sonucu alevlerin üstlerine geldiğini belirten Kumlar, "Arabanın içinde yakaladı bizi. Arabanın suyunu açtık, indik diyene kadar Allah korudu. O sırada ters rüzgar esti, hemen kaçtık aşağı. Arazözün içindeydik. Alevler karşıdan geldi bir anda, dönmeye fırsat kalmadı. Açık alan da yoktu. Bizi hemen bir araçla olay yerindeki ambulansa götürdüler. İlk müdahalemizin ardından hastaneye getirdiler. Bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz zaten ama bu şekilde ilk defa bir olay yaşadım. Alevlerin önünde durup, su sıktığımız oldu ama rüzgar işi, bir anlık her şey. İlk defa arabanın içinde yakalandım. Allah tüm arkadaşlarımıza yardım etsin. İyileşir iyileşmez görevime tekrar döneceğim" dedi.
'GENEL DURUMU VE BESLENMESİ İYİ'
Tedavisi süren Kumlar'ın doktoru Doç. Dr. Murat Kendirci de "Her iki hastamızı da ilk müdahalesinden sonra yoğun bakımda takibe aldık. İkisinin de genel durumu iyi, hayati tehlikeleri atlattılar. Bir hastamız kendi isteğiyle Ankara'daki bir hastaneye sevk oldu. Bilal Kumlar'ın vücudunda yüzde 30 civarında bir, alev yanığı var. Genel durumu, beslenmesi iyi. Bir süre daha tedavisi devam edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-07 18:02:22

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