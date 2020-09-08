Osmancık’ta trafo yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta trafo yangını

İHA

Osmancık’ta trafo yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay Danişment Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak karşında bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazası orman yangınına neden oldu
YEREL HABERLER Trafik kazası orman yangınına neden oldu
Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Sungurlu Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
Yangında yaralanan orman işçisi: İyileşince görevime döneceğim
YEREL HABERLER Yangında yaralanan orman işçisi: İyileşince görevime ...
Ahlatcı, kongre sürecini değerlendirdi AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor”
YEREL HABERLER Ahlatcı, kongre sürecini değerlendirdi AK Parti Çorum ...
Çorum'da tedbirlerine uymayan bin 64 kişiye 1 milyon 47 bin 205 lira para cezası
YEREL HABERLER Çorum'da tedbirlerine uymayan bin 64 kişiye 1 milyon ...
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi
AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi
Çorum'da KPSS heyecanı; anne adayları da sınava katıldı
YEREL HABERLER Çorum'da KPSS heyecanı; anne adayları da sınava ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X