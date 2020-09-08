Milletvekili Ceylan’dan hobi bahçeleri ile ilgili açıklama AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: “Tarım arazisine konut yapana çok ağır cezalar geliyor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, hobi bahçeleri ile ilgili açıklamada bulunarak, tarım arazilerine konut yapanlara çok ağır cezalar verileceğini söyledi.

Hobi bahçeleri ile ilgili kamuoyunda bilgi karmaşasının bulunduğuna dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bununla ilgili kanun hazırlandığını hatırlatarak, tarımsal arazilere bir tane çivi çaktırmayacaklarının altını çizdi.

Tarım arazilerine konut yapanlara ağır cezalar uygulanacağını dile getiren Ceylan, “Konut yapanlar bir ay içerisinde yıkarsa ceza almayacak. Eğer yıkılmazsa 4 kat ceza verilecek. Yine yıkmazsa belediye veya İl Özel İdaresi sorumlu tutulacak. Yıkım süreciyle birlikte cezaların toplamı hobi bahçesi yapan vatandaştan tahsil edilecek. Sert cezalar geliyor. Bu döneme yetişmedi. Önümüzdeki dönemde bu uygulanacak. Vatandaşlar hobi bahçesi olarak adlandırılan tarım arazilerinden yer almasınlar. Bundan sonra hiçbirşey yapamazlar” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde gıdanın önemi ortaya çıktığına da işaret eden Milletvekili Ceylan, “Gıdasız susuz yaşayabilir miyiz? Gıda çok önemli. Gelecek nesle, geleceğimiz olan yavrularımızın geleceği için tarım arazilerini korumamız gerekiyor. Belki ilerde ülkeler birbirine gıda ithalatı yapmayacağı döneme gelecek. Çünkü bu salgının sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Kanun hazır şekilde yeni dönemde meclise gelecek. Kanunda esneklik yok” ifadelerini kullandı.

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