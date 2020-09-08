Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın torunları Osmancık’ta

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2 dönem sadrazamlık yapan Baltacı Mehmet Paşa’nın torunları Beyrut’tan Çorum'un Osmancık ilçesindeki dedelerinin köyünü ziyarete geldi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 25 Aralık 1704 3 Mayıs 1706 ve 18 Ağustos 1710 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki defa sadrazamlık yapmış, Prut Savaşı kahramanı Osmanlı veziri Baltacı Mehmet Paşa’nın torunları Balkan Hassan Baltacı ve Amneh Hassan Baltacı ile eşi Rabie Elmasri ve çocukları Lübnan’ın Beyrut kentinden Osmancık’a geldi.

Osmancık’ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Baltacı ailesi Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü de ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gelgör, "Tarihimizde önemli yeri olan Kaptanı Derya ve Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın torunları ile yıllar sonra bağ kurduk. Lübnan'ın Beyrut kentinde yaşayan ve halen Baltacı soyadını kullanan torunları; Balkan Hassan Baltacı ve Amneh Hassan Baltacı ile eşi Rabie Elmasri, beraberinde çocukları Shoukran Baltacı ve Reem Baltacı ata toprakları Osmancık'a ziyarette bulundular. Baltacı ailesi ile bağ kurmaktan ve onları ilçemizde konuk etmekten onur duydum. Osmancık'tan Beyrut'a uzanan tarihi bağ yeniden kuruldu” ifadelerini kullandı.

Dedelerinin doğduğu Osmancık'a bağlı Baltacı Mehmet Paşa Köyü’nü ve Koyun Baba türbesi ziyaret eden Baltacı ailesinin İstanbulSamsun D100 karayolu üzerinde bulunan Baltacı Mehmet Paşa heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.