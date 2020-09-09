Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Çorum’da şarampole devrilen otomobil ağaca çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 19 RF 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, belediyeye ait kaza kırım ekiplerince, otomobilden çıkartılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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