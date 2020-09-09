Başkan Şahiner'in testi pozitif çıktı

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Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahiner, "Yapılan kontrollerin ardından Covid19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Evimde dinleniyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.

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