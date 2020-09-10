Banka önündeki sosyal mesafe ihlaline polis müdahalesi

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Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, banka şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşlardan maskesiz dışarıya çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Ekip araçlarından halkın yoğun olduğu yerlerde megafonla, "Tüm kurallara hassasiyetle uyalım. Bu dönemi inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz." şeklinde anons yapıldı.

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