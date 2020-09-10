Kaymakam Eligül’den korona virüs denetimi

Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ilçedeki esnaf ve vatandaşları uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler konusunda uyardı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Eligül, “Hem dünya hem ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz, allah’ın izniyle bu zor günleri de geride bırakacak. Ancak bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyaralım” dedi.

Kaymakam Eligül, denetimlerin bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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