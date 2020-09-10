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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da mahalle denetim ekipleri işbaşında

İHA

Çorum'da mahalle denetim ekipleri işbaşında

Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor.
Bugün itibarıyla Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 372 adet ihbar geldiği, bu ihbarlardan 42'sinin asılsız ya da mükerrer ihbar olduğunun belirlendiği belirtilen açıklamada geriye kalan 330 ihbar hakkında mahalle denetim ekipleri tarafından gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.
İl merkezi ve ilçelerde mahalle denetim ekiplerince 9 bin 75 kişinin rutin olarak denetlendiği ifade edilen açıklamada, sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 bin 320 işyerinin gelen ihbarlar ve rutin çalışmalar neticesinde denetlenerek gerekli uyarıların yapıldığı ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 48 işyerine ise birinci ihlal uyarısı yapıldığı kaydedildi.

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