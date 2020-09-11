Park halindeki çekiciye çarpan araç alev aldı Yanan araca ilk müdahaleyi vatandaşlar ve gazeteciler yaptı

Çorum'da aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü park halindeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık caddesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Fatih Mehmet Okçu yönetimindeki 19 TS 401 plakalı otomobil aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi park halinde bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanmaya başlayan otomobile vatandaşlar ve tesadüf yoldan geçen İhlas Haber Ajansı muhabirleri yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın söndürülürken, yaralı sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.