Yangın çıkan evde koca öldü, eşi ve 2 çocuğu kurtuldu



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtulurken, odada mahsur kalan baba Murat Şengöz (31), hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında Şengöz ailesine ait dairede sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu, uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtulurken, baba Murat Şengöz ise odada mahsur kaldı. Kadının çığlıkları ve binadan dumanlar yükseldiğini fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangına uykuda yakalanan Murat Şengöz, yatak odasında mahsur kaldı. Dumandan etkilenen Şengöz bulunduğu odadan ekiplerce çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar da oluşan Şengöz, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kentte kuaför olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Şengöz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-13 15:39:31



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