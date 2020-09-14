'Dünyanın en dar sokağı'nda köpeklere koruyucu ayakkabı dikiyor



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda ayakkabıcılık yapan İbrahim Kılpelit (53), köpeklerin ayaklarına özel tamamı deri olan koruyucu ayakkabı üretiyor. Sahipleri özel üretim ayakkabıları, köpeklerinin ayaklarının mikrop kapmaması için sipariş ediyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, ayakkabı tamiri yapan İbrahim Kılpelit, köpeklere özel tamamı deri olan koruyucu ayakkabı üretiyor. Sahipleri özel üretim ayakkabıları, köpeklerinin ayaklarının mikrop kapmaması için sipariş ediyor.

PATİYE ÖZEL AYAKKABI

41 yıldır ayakkabı tamirciliği ve yapımı işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta, dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Bunun yanı sırada köpekler için koruyucu özelliği olan tamamı deriden oluşan ayakkabı üretmeye de ağırlık verdim. Üretimine bu aralar hız verdim. Sahipleri köpeklerinin ayakları mikrop kapmasın diye sipariş veriyorlar. Günde 2 takım köpek ayakkabısı yapıyorum. Müşteriler köpeklerinin ayak boyunu, tırnak genişliğini ölçüyorlar, tüm ayakkabılar köpeklere özel yapılıyor. Köpeklerin ayak fotoğraflarını da gönderiyorlar mesela bu son yaptığım siparişte köpeğin bileği ince, ayak geniş bu şekilde yapıyorum" dedi.

2 ÇİFTİ 100 TL

Genellikle siparişlerin şehir dışından geldiğini söyleyen Kılpelit, "İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden sipariş alıyorum. Kış mevsiminde talepler daha çok artıyor. Yağışlı havalarda tercih ediyorlar. Ayakkabılar köpeğin ayaklarının hijyenik kalmasını sağlıyor. Sahipleri ayakkabılarını çıkarıp köpeklerini evlerine sokuyor. Yıkanabilir de olan ayakkabıların bir takımının fiyatı ise 100 TL" diye konuştu.

Dar sokağa gelip, 'gündüz' isimli köpeğinin ayak ölçülerini veren kent sakini Selda Ersoy da, "Böyle bir güzel uygulamanın Çorum'da olması sevindirici. Bu özel ayakkabılarla köpeğimin patileri zarar görmeyecek" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-14 09:30:52



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