Çorum'da orman yangını

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evlerin tedbir amacıyla boşaltığı ilçede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Aşağı Şıklar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sık ağaçlarla çevrili ormanda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Ormanlık alana yakın bazı evler ise tedbir amacıyla boşaltıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-14 22:37:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.