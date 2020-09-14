Çorum'da orman yangını

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evlerin tedbir amacıyla boşaltığı ilçede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Aşağı Şıklar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sık ağaçlarla çevrili ormanda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Ormanlık alana yakın bazı evler ise tedbir amacıyla boşaltıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-14 22:37:51



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