Çorum'da orman yangını sürüyor

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangını devam ediyor. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İskilip ilçesine bağlı Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine bölgeye çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 500 kişilik ekip yangını söndürmeye çalışıyor.

Aşağışeyhler Köyü Muhtarı Gürsel Öztürk, gece boyu süren yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını, ancak rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2020-09-15 10:56:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.