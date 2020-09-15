Bakan Yardımcısı Dere tıbbi malzeme gönderdi

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Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamlığına tıbbi malzeme gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından Sungurlu Kaymakamlığına 10 bin adet cerrahi maske, 100 adet tulum elbise, 100 adet siperlik, 100 adet gözlük ve 50 adet N95 maske gönderildi.

Kaymakam Fatih Görmüş, “Kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu malzemelerin gönderilmesi nedeniyle Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere’ye şükranlarımızı sunarız” dedi.

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