Çorum'da orman yangını sürüyor (2)



KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Aşağışeyhler köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 38 arazöz, 10 su tankeri, 2 iş makinesi ve 120 personel müdahale etti. Yangında yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.

'35 HANE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI'

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aşağışeyhler köyü Muhtarı Gürsel Öztürk, "Yangın kontrol altına alındı, bugün de helikopter geldi. Dün akşam, mahallelere yangının sıçraması ihtimaline karşı tedbir amaçlı 35 hane boşaltılmıştı, herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Evlerini boşaltan vatandaşlar tekrar evlerine döndü" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Zeynep Irmak ÖCAL, Yusuf ÇINAR, Hakan AKGÜN

2020-09-15 17:17:44



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