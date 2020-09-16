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Engelli rampasına 'turnike' engeli Köprünün amacı dışında kullanımı engellileri mağdur etti Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara: "Engelsiz bir ortam oluşturulmasını bekliyoruz"

İHA

Engelli rampasına 'turnike' engeli Köprünün amacı dışında kullanımı engellileri mağdur etti Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara: "Engelsiz bir ortam oluşturulmasını bekliyoruz"

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni yapılan yaya köprüsünün giriş ve çıkışına konulan turnikeler, engelli vatandaşların ulaşımını güçleştirirken tepkiye neden oldu.
Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçen Mart ayında tahrip olmuştu. Bozulan yerler tekrar onarılırken köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesi için turnikeler konuldu. Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

"Engelsiz bir ortam oluşturulmasını bekliyoruz"
"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz" diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

"Amacı dışında kullananlar kendini bizim yerimize koysun"
Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren engelli vatandaşlar bu tür yapıların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek, “Bu rampalar engelli vatandaşların geçişi için tasarlanmış ancak rampaları amacı dışında kullananlar yüzünden turnikeler konuldu. Bu turnikeler engelli vatandaşların köprüyü kullanmasına engel teşkil etmektedir. Bunlar yerine engelli turnikesi konulabilir, engelli rampası ibaresinin yer aldığı levhalar asılabilir, güvenlik kamerası konulabilir. Tabi en önemlisi amacı dışında kullanıp köprüyü tahrip edenlerin kendilerini bizlerin yerine koyması” diyerek turnikelerin yeniden tasarlanmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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