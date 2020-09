Spora teşvik edecek trafiği rahatlatacak proje hayata geçti ÇORBİS projesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikletin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Ulaşım ve sağlık noktasında bisikletin daha aktif kullanılmasını istiyoruz”

Çorum’da bisiklet sporunu teşvik ederek araç trafiğinin azalmasına katkıda bulunacak Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi (ÇORBİS) hayata geçti.

Kadeş Barış ve Kardeşlik Meydanı’nda başlangıcı yapılan proje bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikleti sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında ilk etapta Çorum Belediyesi tarafından 50 bisiklet alınırken şehrin 8 ayrı bölgesine de istasyon kuruldu.



"Bisiklet yollarını artırmamız gerekiyor"

Bugünün Avrupa Hareketlilik Haftası’nın başladığı gün olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hareketlilik anlamında bisikletin her zaman ön plana çıktığını söyledi. Çorum’da hem ulaşım hem sağlık noktasında bisikletin daha aktif kullanılmasını istediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Bu anlamda alt yapı da çok önemli. Sadece bisikletle olmuyor. Bisiklet yollarını da artırmamız gerekiyor. Şu an itibariyle 8 bin 50 metre bisikleti yolumuz var. En son Recep Tayyip Erdoğan Caddemizde dünya standartlarına uygun bir bisiklet yolunu halkımızın hizmetine sunduk” dedi.



"Çorum bisikleti aktif olarak kullanan şehirlerden birisi olacak"

Bisiklet yolunu artıracaklarını açıklayan Aşgın, Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü’ne her yeni açılan ve genişletin yolların bundan sonra bisiklet yolu olacağını bildirdi. Önümüzdeki günlerde şehrin ana arterlerinde de bisiklet yolu için bir anket çalışması yapılacağını dile getiren Başkan Aşgın, anket sonucunda ana arterlerde de bisiklet yolu istenirse, halkın istediğini yaparak ana arterleri de bisikletle buluşturacaklarını belirtti. ÇORBİS’in rahatlıkla kullanılabilen bir sistem olduğunu anlatan Aşgın, “Şu an itibariyle 8 istasyonumuz var. Bunların 5 tanesinden kiralama yapılabiliyor. Bunların sayılarını da artıracağız. Çorum bisikleti aktif olarak kullanan şehirlerden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de, birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılan bisikletin Çorum’da da yaygınlaştırılmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

Açılışa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve daire müdürleri de katıldı. Program sonunda ÇORBİS istasyonunda incelemede bulunan protokol üyeleri daha sonra bisikletle şehir turu yaptı.

