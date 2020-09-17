Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polislerle tartıştı.
Çorum´da, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis ekipleri Gazi Caddesi´nde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Maske takmayan Sevda Z. kendisini uyaran polislerle tartıştı. Bu sırada çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın 'Beni dövecek misin? Kimliğim yok yanımda" diyerek bağırmaya başladı. Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL ceza uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-17 13:19:12
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