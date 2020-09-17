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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da kaçak içki operasyonu

İHA

Çorum'da kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda yüzlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı bir köyde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiğini tespit ettiler. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 700 litre fermente içki (şarap), 48 litre distile içki (rakı), 35 kg anason ile distilasyon sistemi ele geçirildi.
Kaçak/sahte alkollü içkilere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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