Sungurlu'da çeltik hasadı başladı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde ilk çeltik mahsulü biçildi.

İlçeye bağlı Kula Köyü’nde toplamda 600 dönüm arazinin üzerinde ki araziye çeltik eken Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı.

Hasadın geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveriyle arazisini biçeceğini söyledi.

Toplamda ise 600 dönümün üzerinde araziye çeltik ektiklerini belirten Altuntaş, Allah izin verirse 400 tonun üzerinde çeltik almayı hedeflediklerini kaydetti.

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