Kaymakam Akpay çeltik üreticilerini dinledi

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Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay çeltik tarlasına girerek üreticiyi dinledi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı başladı. Çeltik mahsulünün biçilmesiyle birlikte ilçe kaymakamı Ayhan Akpay üreticiyi tarlasında ziyaret etti. Çeltik üreticisini tarlasında dinleyen Akpay, daha sonra çeltik fabrikalarını gezerek 2020 yılındaki üretim hakkında İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici’den bilgi aldı.

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