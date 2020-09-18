Osmancık'ta tankerle yeşil alanlar sulanıyor

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Çorum’un Osmancık ilçesinde belediye ekipleri tankerle yeşil alanları suluyor.

İHA'nin 'Osmancık'ta ağaçlar susuzluktan kuruyor' başlıklı haberinin ardından söz konusu ağaçların bu sabah belediye ekipleri tarafından sulandığı caddede yaşayan vatandaşlar tarafından bildirildi.

Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Soner Özdemir Caddesi’nde oturan vatandaşlar, caddede bulunan onlarca Çınar ağacının sulanmadığı için kurumaya başladığını, durumu yetkililere ilettikleri halde konuya duyarsız ve ilgisiz kaldıklarını iddia etmişlerdi. Konunun basına yansımasının ardından cadde üzerinde bulunan onlarca Çınar ağacı belediye ekiplerince sulandı.

Yıl boyunca caddedeki ağaçların ilk defa bu sabah sulandığını belirten vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ederken “Keşke konu basına yansımadan öncede biz durumu bildirdiğimizde sulama çalışmaları başlasaydı. İstenince bir günde halloldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu caddedeki ağaçların yanı sıra gün boyunca ilçede bazı mahallelerde ağaçların ve yeşil alanlarında tankerle sulandığı gözlemlendi.

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