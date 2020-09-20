Tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurdu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da Serdar Y. (38), tartıştığı eşi Deniz Y.'yi (34) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, saldırgan koca yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Y. ile eşi Deniz Y. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y., ruhsatlı tabancasıyla bir el ateş ederek 2 çocuğunun annesi Deniz Y.'yi bacağından vurdu. Serdar Y. silahıyla evden çıkarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Deniz Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Serdar Y. de polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-20 10:20:46



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