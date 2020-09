Pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM´da kurulan semt pazarına alışverişe maskesiz gelen bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin uyarısını dikkate almayan adam, ''Hayır maske takmayacağım. Ben her gün hap yutuyorum'' dedi. Maske veren eşine de kızan adam, uğraşlar sonucu ikna edilerek, maske takması sağlandı.

Çorum´da koronavirüsle mücadele sürerken, semt pazarlarında yoğunluk ise devam ediyor. Hafta sonu Bahçelievler Mahallesi´nde kurulan Cumartesi Pazarı´nda da yoğunluk yaşandı. Pazara gelenlerin bazıları maske takmazken, sosyal mesafe kuralları da unutuldu. Pazarcılar ise salı pazarının kapalı olmasından dolayı cumartesi pazarının kalabalık olduğuna dikkati çekti. Pazarın giriş yerlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, ateş ölçümü yaparak, maskesiz olanları pazara almadı.

HEM MASKE TAKMADI HEM EŞİNE KIZDI

Eşiyle birlikte pazara alışveriş için gelen ve pazarda maskesiz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra çıkış kapısına gelen bir kişiyle, güvenlik görevlisi arasında ise maske tartışması yaşandı. Güvenlik görevlisi, adamı maskesini takması yönünde uyararak, "Sen virüse karşı savaş mı açtın, senin çocukların yok mu, sen başkalarının sağlığını düşünmediğin gibi kendi sağlığını da düşünmüyorsun. Herkesin sağlığını düşünmek zorundasın. Hapşırsan ne olacak çevrende insanlar var" dedi. Maskesiz adamın eşi, elindeki maskeyi eşine takmak istedi ancak adam, "Hayır takmayacağım, at o maskeyi. Ben her gün hap yutuyorum" diyerek cevap verdi. Eşinin maske vermesine de kızan adam, daha sonra ikna edilerek maskesini takıp, pazar yerinden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

