AK Parti Dodurga’da Kaplan ile devam AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Kimse Türkiye’ye diz çöktüremez”

AK Parti Dodurga İlçe kongresi yapıldı. Kongrede Mustafa Kaplan tekrar ilçe başkanı seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, gecegündüz demeden Çorum için çalıştıklarını belirterek, “Dodurga’ya doğalgaz geldi. İnsanlarımızın huzurla, refah içerisinde oturabileceği, ailelerimize yakışır konutlarımızı da birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dodurga'mıza bir spor salonu yapacağız. Ödenek onaylandı. En kısa sürede gençlerimiz voleybol, basketbol, badminton, okçuluk, yani salon sporuyla ilgili ne yapılıyorsa hepsini yapabilecek. Atıl vaziyetteki bir yüzme havuzumuz var. Belki bölgede böyle bir tesis yok. Her şeyi düşünülmüş ama şuanda atıl durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştük. Bu alanı belediyemize tahsis ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da katkılarıyla inşallah yüzme havuzunu sadece Dodurga’ya değil bölgeye kazandıracağız. Onu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp bitireceğiz, Milletvekillerimizle, belediyelerimizle, meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla Çorum’un her köşesine hizmet götürmek için çalışıyoruz” dedi.



“Kimse Türkiye’ye diz çöktüremez”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı olmadığını belirterek, kimsenin Türkiye’ye diz çöktüremeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesecek duruma geldiğini dile getiren Kavuncu, “Birileri şunu unutmasın Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan bir ülke var. Savunmadan sağlığa her alanda gelişen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız liderliğinde arka arkaya atılımlarımıza devam ediyoruz. Salgın sürecinde de ülkemizin gösterdiği performans ve yüklendiği misyon ülkemizin gücünü göstermiştir. Bu zorlu süreçte devlet millet kaynaşmasının en güzel örnekleri tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.

