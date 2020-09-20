TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor FK: 1 - Manisa FK: 3

– Misli.com TFF 2. Lig'in ilk haftasında Yeni Çorumspor, sahasında Manisa FK’ya 31 yenildi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Sefa Özcan xx
Yeni Çorumspor: Hasan Hüseyin x, Mert x, Salih Zafer x, Kerem x, Onur x (Kıvanç dk. 69 x), Yakup x, Umut x, Muhammed x, Mikail x (Osman dk. 69), Eren xx, Ertuğrul x
Manisa FK: Ömer xx, Sertaç xx, Ahmet xx, Abdurrahman xx, Nizamettin xxx, Hakan xx (Mehmet dk. 72 x), Zahit xxx (Mehmet Zahit dk. 72 xx), Serdar xx (Tayyip dk. 63 xx), Mehmet xx, Erhan xx, Ümit xxx,
Goller: Zahit (dk. 9 pen.), Nizamettin (dk. 37), Ümit (dk. 79) (Manisa FK) Eren (dk. 12) (Yeni Çorumspor FK)
Sarı kartlar: Onur, Umut, Kerem (Yeni Çorumspor FK), Hakan, Sertaç (Manisa FK)
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