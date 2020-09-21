CHP´li İnce: Akıllı siyaset lazım (2)

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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İNCE, ÇORUM'U ZİYARET ETTİ

CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Amasya'nın ardından Çorum'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İnce, sokakta selamlaştığı vatandaşlarla fotoğraf da çekildi. Memleket Hareketi´nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte Türkiye´yi karış karış dolaştıklarını dile getiren İnce, "10 gün önce Doğu ve Güneydoğu´daydık. Bu sefer Karadeniz´den başladık. Artvin´den başladık. Şu anda Çorum´da sokaklarda insanlarla sohbet ediyoruz" dedi.

Çorum ziyaretinin ardından CHP'li İnce, Karadeniz gezisini tamlayarak bölgeden ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Çorum Hüseyin KALAY-Yusuf ÇINAR

2020-09-21 15:12:52



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