Zabıta’dan ’kaldırımlar hepimizin’ sloganı isgal denetimi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, işgaliye konusunda denetimlerini sürdürüyor.

’Kaldırımlar Hepimizin’ sloganı altında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, şehir genelindeki yaya yollarında denetimlerini artırdı.

Belediye olarak şehrin düzenini muhafaza etmek başlıca görevlerimiz arasında diyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan,

"Halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte daha nezih ve güvenli bir ortamda günlük yaşantılarını devam ettirmelerini sağlamak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engelleyecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 6 ekibimizle birlikte düzenli olarak şehir genelinde yürüttüğümüz kaldırım işgalini önleme çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden vatandaşların zaman zaman kaldırımda yürümekte zorlanabildiğini dile getiren Candan, “Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.