İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar kamerada

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da başka bir otomobille çarpışıp markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Söğütlü Evler Caddesi'nde meydana geldi. Onur Ç. yönetimindeki 43 FK 402 plakalı otomobil, Ümit G. yönetimindeki 19 ABS 768 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki marketin alüminyum çerçevelerini kırıp, içeriye daldı. Otomobil sürücüsü Onur Ç. yaralanırken, kapalı olan markette maddi zarar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Onur Ç., Çolak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kazı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-22 15:15:53
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