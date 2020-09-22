Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı

İHA

Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB’a bağlı oda başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmaları oda başkanlarıyla paylaştığı toplantıda oda başkanları Başkan Aşgın’dan her konuda büyük destek gördüklerini dile getirdi.
Pandemi döneminde de esnafın çok büyük fedakarlık örneği sergilediğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Esnafımızın toplumumuzun içerisinde her zaman özel bir yeri var. Pandemi döneminde de bunu gördük. Sağlık çalışanlarından sonra en çok kim fedakârlık yaptı diye düşünsek hakikaten esnafımız aklımıza geliyor. Belediye olarak bir yandan söz verdiğimiz yatırımlarımızı yaparken, projelerimizle ilgili ihale süreçlerimiz devam ederken öte yandan da esnafımızın da bu süreçten en az etkilenmesi için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Yaptıklarımız yeterli midir? Biz yeterli görmüyoruz; daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.
'Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz'
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, siyasete atıldığı ilk günden itibaren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın esnaf dostu bir çizgide olduğunu ve sorunları çözüme kavuşturmak için büyük gayret sarf ettiğini hatırlatarak “Başkanımız, aday adayı olduğu günden bugüne kadar her konuda bizim yanımızda. Yasal bir statüde olduğu sürece çözülmeyen bir sorunumuz kalmadı. Pandemi sürecinde de sıkıntılarımızı kendilerine ilettik. Pazarlarla, minibüsçülerle ilgili sorunların çözümü konusunda da gece gündüz demeden yanımızda oldu. Esnaf dostu başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
'10 yıldır böyle bir şey görmemiştik'
Toplantıya katılan oda başkanları tek tek söz alarak yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi’ne açılan yeni yollar ve pazarcılarla alakalı alınan kararların esnafın faydasına olduğuna değinen oda başkanları, "10 yıldan uzun bir süredir özlemini çektiğimiz bu birlikte karar verme, sorunları dile getirme fırsatını bize verdiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra Bakkallar, Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Çilingirler, Ayakkabıcılar, Lokantacılar, Sebzeciler, Oto Tamirciler, Fırıncılar, Marangozlar, Taksiciler ve Minibüsçüler ile Elektrikçiler Odası Başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gür’den gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gür’den gazilere ziyaret
İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar ...
Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES kodu olmadan bilet almaya çalışan kaymakamla, işletmeci arasındaki diyolog ise dikkat çekti “Abi HES kodum yok, bende İskilipliyim parasını vereyim, kimse görmez bir bilet ver” İşletmeci: "HES kodu olmadan, bilet veremem kodunu al gel biletini keseyim”
YEREL HABERLER Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES ...
Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç ...
Çorum -Samsun karayolunda kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çorum -Samsun karayolunda kaza: 4 yaralı
Zabıta’dan ’kaldırımlar hepimizin’ sloganı isgal denetimi
YEREL HABERLER Zabıta’dan ’kaldırımlar hepimizin’ sloganı isgal ...
Sungurlu'da ders zili minikler için çaldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da ders zili minikler için çaldı
CHP´li İnce: Akıllı siyaset lazım (2)
YEREL HABERLER CHP´li İnce: Akıllı siyaset lazım (2)
Otomobil köy yolunda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köy yolunda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem Şerif Okudan ilçe başkanılığı'na seçildi
YEREL HABERLER AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem Şerif ...
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
Başkan Sülük’ten Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sülük’ten Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti
Osmancık'ta ders zili minikler için çaldı
YEREL HABERLER Osmancık'ta ders zili minikler için çaldı
Çalıştırılan motosiklet bir anda alev topuna dönüştü Sürücü canını yol kenarına atlayarak kurtarırken itfaiye yangını kısa sürede söndürdü
YEREL HABERLER Çalıştırılan motosiklet bir anda alev topuna ...
Çevre ilçe ve beldelerden toplanan sokak köpekleri Doğanlar köyüne bırakılıyor Doğanlar köyü sakinleri sayıları hızla artan köpekler için tedbir alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Çevre ilçe ve beldelerden toplanan sokak köpekleri ...
Osmancık’ta koyunların güz kırkımı başladı Küçükbaş hayvanlar sağlıkları için kırkılıyor
YEREL HABERLER Osmancık’ta koyunların güz kırkımı başladı Küçükbaş ...
TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor FK: 1 - Manisa FK: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor FK: 1 - Manisa FK: 3
MHP Osmancık’ta tek aday, tek listeli kongre
YEREL HABERLER MHP Osmancık’ta tek aday, tek listeli kongre
Osmancık’ta Eğitim-Bir-Sen'de görev değişimi
YEREL HABERLER Osmancık’ta Eğitim-Bir-Sen'de görev değişimi
MHP Kargı'da Murat Soruk’la devam dedi
YEREL HABERLER MHP Kargı'da Murat Soruk’la devam dedi
AK Parti Dodurga’da Kaplan ile devam AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Kimse Türkiye’ye diz çöktüremez”
YEREL HABERLER AK Parti Dodurga’da Kaplan ile devam AK Parti Çorum ...
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti’de Gafar güven tazeledi
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “24 Eylül Perşembe günü yapımı devam eden T3 tünelinin ikinci tüpünün açılışını yapacağız”
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama AK ...
Pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi
YEREL HABERLER Pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X