Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı

Çorum’un İskilip içesinde kontrolden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, İskilipTosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan S.Ş. yönetimindeki 19 ABL 844 plakalı Kia Sorento marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ş., S.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.