Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil

İHA

Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanlığı, içinde bulunduğumuz zorlu süreç içerisinde türlü fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil verdi.
Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çakırbeyli, "Sağlık çalışanlarımızın uğradığı şiddet ve haksızlıklar karşısında, onların yanlarında olduğumuzu kendilerine bildirdik. Bu zorlu süreç içerisinde, gece gündüz demeden, hayatlarından feragat edip çalışan bu insanların, uğradıkları haksızlıklar göz ardı edilemez. Bizler, bu haksızlıklar karşısında onların yanındayız, destekçileriyiz. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanlığı olarak, fedakar sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının sonuna kadar savunucusu olacağımızı, elimizden gelen tüm destekle sağlık çalışanlarımızın yanlarında bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla sunarız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağcılar köyü 14 gün karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yağcılar köyü 14 gün karantinaya alındı
Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi
Eve giren başkuş şaşırttı
YEREL HABERLER Eve giren başkuş şaşırttı
Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı
Polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenler, 'evde unuttuk' dedi
YEREL HABERLER Polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenler, 'evde ...
Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı sürüyor Osmancık’ta çeltik hasat şöleni düzenlendi Vali Mustafa Çiftçi biçerdöverle çeltik hasadı yaptı
YEREL HABERLER Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı ...
Bilim insanları Antarktika’daki deniz kirliliğinde artış tespit etti Gezegenin 'kara kutusu'nda kirlilik artıyor Türk bilim insanları, Antarktika'dan getirilen numuneleri inceledi HÜBTÜAM'da incelenen numunelerde deniz kirliliğindeki artışın yanı sıra, suda yaşayan çok sayıda küçük deniz canlısı tespit edildi Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen proje ilerleyen yıllarda bu alanda yapılacak çalışmalar için veri tabanı oluşturacak HÜBTÜAM Müdür Yardımcısı ve Kimya Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İbrahim Bilici: “Dünyadaki kirliliği buradan gözlemleyebiliyoruz” “Kirliliğin kaynağı sanayileşme”
YEREL HABERLER Bilim insanları Antarktika’daki deniz kirliliğinde ...
Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı
Başkan Gür’den gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gür’den gazilere ziyaret
İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar ...
Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES kodu olmadan bilet almaya çalışan kaymakamla, işletmeci arasındaki diyolog ise dikkat çekti “Abi HES kodum yok, bende İskilipliyim parasını vereyim, kimse görmez bir bilet ver” İşletmeci: "HES kodu olmadan, bilet veremem kodunu al gel biletini keseyim”
YEREL HABERLER Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES ...
Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X