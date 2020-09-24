Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü

DHA

Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum-Osmancık yolundaki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.
ÇorumOsmancık yolundaki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 670 milyon TL'ye mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.
İKİNCİ TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ
Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yoldaki 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışık göründü.
Tünelde düzenlenen 'Işık Göründü' törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile davetliler katıldı.
'KONFORLU ULAŞIM OLACAK'
Temmuz ayında T3 tünelinin sağ tüpünde bir program gerçekleştirildiğini belirten Vali Mustafa Çifftçi, "Bugün de sol tüpünde program gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra T2 tüneli var onda da Aralık ayı içerisinde program düzenleyeceğiz.T3 tünelinin uzunluğu 1553 metre, ardından gelen T2 tünelinin uzunluğu 1149 metre, bir sonraki T1 tünelinin uzunluğu da 1389 metre. Yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel uzunluğundan bahsediyoruz. Tünelin 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. İnşallah bittiği zaman sürücülerimiz emin ve konforlu bir şekilde, daha az yakıtla Kırkdilim tünellerinden geçmiş olacaklar" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Çiftçi telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere seslendi. İş makinesi ile tünelin iki ucu birleştirildi. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alnına koydu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-24 18:59:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü
YEREL HABERLER Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü
Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 ...
Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın; “Farklı düşüncelerimiz en büyük zenginliğimiz” “Meclis üyelerimizle birlikte Çorum için aşkla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan ...
Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye 250 öğrenciye 250 tablet dağıtacak
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye 250 ...
670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü Türkiye’nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolu hızla ilerliyor Proje kapsamında T3 tüneli ikinci tüpünde ilk ışık göründü
YEREL HABERLER 670 milyon liralık dev projede ikinci ışık ...
Magandalar geçen hafta hizmete giren akıllı bisikletlere saldırdı Polis, güvenlik kameralarının kaybettiği saldırganları arıyor Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü: "Kırılan bisikletler, yerinden sökülen bisiklet durakları, pedallar ve dijital ekranlar en kısa sürede yenileriyle değiştirecek"
YEREL HABERLER Magandalar geçen hafta hizmete giren akıllı ...
Başkan Şahiner çocukların istediği parkı yaptırdı
YEREL HABERLER Başkan Şahiner çocukların istediği parkı yaptırdı
AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı
Sungurlu halkı Dursune Kargın'a sahip çıktı Başkan Şahiner solunum cihazını tamir ettirdi, hemşire Özçayan'da tedavisini üstlendi
YEREL HABERLER Sungurlu halkı Dursune Kargın'a sahip çıktı Başkan ...
Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil
YEREL HABERLER Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil
Yağcılar köyü 14 gün karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yağcılar köyü 14 gün karantinaya alındı
Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi
Eve giren başkuş şaşırttı
YEREL HABERLER Eve giren başkuş şaşırttı
Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı
Polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenler, 'evde unuttuk' dedi
YEREL HABERLER Polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenler, 'evde ...
Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı sürüyor Osmancık’ta çeltik hasat şöleni düzenlendi Vali Mustafa Çiftçi biçerdöverle çeltik hasadı yaptı
YEREL HABERLER Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı ...
Bilim insanları Antarktika’daki deniz kirliliğinde artış tespit etti Gezegenin 'kara kutusu'nda kirlilik artıyor Türk bilim insanları, Antarktika'dan getirilen numuneleri inceledi HÜBTÜAM'da incelenen numunelerde deniz kirliliğindeki artışın yanı sıra, suda yaşayan çok sayıda küçük deniz canlısı tespit edildi Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen proje ilerleyen yıllarda bu alanda yapılacak çalışmalar için veri tabanı oluşturacak HÜBTÜAM Müdür Yardımcısı ve Kimya Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İbrahim Bilici: “Dünyadaki kirliliği buradan gözlemleyebiliyoruz” “Kirliliğin kaynağı sanayileşme”
YEREL HABERLER Bilim insanları Antarktika’daki deniz kirliliğinde ...
Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, esnaf odalarıyla istişare yaptı
Başkan Gür’den gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gür’den gazilere ziyaret
İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar ...
Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES kodu olmadan bilet almaya çalışan kaymakamla, işletmeci arasındaki diyolog ise dikkat çekti “Abi HES kodum yok, bende İskilipliyim parasını vereyim, kimse görmez bir bilet ver” İşletmeci: "HES kodu olmadan, bilet veremem kodunu al gel biletini keseyim”
YEREL HABERLER Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi HES ...
Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Çorum’da karantinayı ihlal edenler hakkında suç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X