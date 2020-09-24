Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum-Osmancık yolundaki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

ÇorumOsmancık yolundaki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 670 milyon TL'ye mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

İKİNCİ TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yoldaki 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışık göründü.

Tünelde düzenlenen 'Işık Göründü' törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile davetliler katıldı.

'KONFORLU ULAŞIM OLACAK'

Temmuz ayında T3 tünelinin sağ tüpünde bir program gerçekleştirildiğini belirten Vali Mustafa Çifftçi, "Bugün de sol tüpünde program gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra T2 tüneli var onda da Aralık ayı içerisinde program düzenleyeceğiz.T3 tünelinin uzunluğu 1553 metre, ardından gelen T2 tünelinin uzunluğu 1149 metre, bir sonraki T1 tünelinin uzunluğu da 1389 metre. Yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel uzunluğundan bahsediyoruz. Tünelin 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. İnşallah bittiği zaman sürücülerimiz emin ve konforlu bir şekilde, daha az yakıtla Kırkdilim tünellerinden geçmiş olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere seslendi. İş makinesi ile tünelin iki ucu birleştirildi. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alnına koydu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-24 18:59:51



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