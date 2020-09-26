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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Akpay köyleri tanıyor

İHA

Kaymakam Akpay köyleri tanıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan kaymakam Ayhan Akpay, köy ziyaretlerine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Temmuz ayında Osmancık Kaymakamlığı’na atanan Ayhan Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu tarafa Korona virüs (Covid19) denetimleri gerçekleştiren, esnaf ziyaretleri yapan kaymakam Ayhan Akpay fırsat buldukça köy ziyaretlerinde de bulunuyor.
Kaymakam Akpay, ziyaretler kapsamında Gecek, Sütlüce, Çampınar, Akören, Yenidanişment, Danişment, Güneşören, Tekmen, Belkavak köylerini ziyaret edip bir taraftan köyleri tanırken, diğer taratan köylerde yaşanan sorun ve talepleri yerinde tespit etme fırsatı buluyor.
Köylerde yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Akpay, çalışmaları yerinde incelerken, gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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