Osmancık kalesinde dalgalanan bayrak ilgi bekliyor

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Çorum’un Osmancık ilçesinde Kandiber Kalesi’nde dalgalanan Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle yırtıldı.

Osmancık ilçesinde Kandiber Kalesi’nde dalgalanan Türk bayrağı geçtiğimiz Temmuz ayında rüzgarın etkisiyle yırtılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine yırtılan bayrak ilgili kurumlar tarafından değiştirilip aynı yere yeni bir bayrak asılmıştı. Aradan geçen 2 aylık süre zarfında yenilenen bayrağında yırtıldığı, bu görüntünün ilçeye yakışmadığı bildirildi.

Kaleyi ziyaret eden vatandaşlar, dalgalanan Türk bayrağı’nın yırtılan kısımlarının onarılmasını veya yenisiyle değiştirilmesini talep ediyorlar.

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