Kandiber Kalesi'nde yırtılan bayrak değişti

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Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kandiber Kalesi’nde yırtılan bayrak İHA’nın “Osmancık Kalesi’nde dalgalanan bayrak ilgi bekliyor” haberinin ardından bugün yenisiyle değiştirildi.

Osmancık Kandiber Kalesinde dalgalanan Ulusal egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı al bayrak geçtiğimiz günlerde rüzgarın etkisiyle yırtılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine İHA tarafından yapılan haberin ardından, ilgili kurum görevlileri, yırtılan bayrağı bugün öğle saatlerinde indirip yerine yenisini takarak göndere çektiler.

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