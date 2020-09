Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor Çorum’da ilk kez dedektiflik bürosu kuruldu

Çorum’da açılan özel dedektiflik bürosuna gelen taleplerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor.

Kentte kurduğu dedektiflik bürosuyla aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Necati Kalkancı, ekibiyle birlikte gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Çorum'da bu alanda bir boşluk olduğunu dile getiren Kalkancı, “Mesleğimi seviyorum. Bu hizmet sektöründe kamuya ve aile bütünlüğüne önem vererek hizmet vermek istedim. Kolay bir iş değil, dedektiflik bilgiye dayalı bir iş. Bizim müşterimize verdiğimiz delillerin, belgelerin hizmetin mahkemede delil olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu müşterilerimize zaten söylüyoruz. Kamuda Emniyet Teşkilatına 26 yılımı verdim. Biz sadece kanaat oluşturabilecek delil dosyaları hazırlamaya özen gösteriyoruz. Bizim de meslek etiğimizde kırmızı çizgilerimiz var, her şey para kazanmak için değil” ifadelerini kullandı.



'En çok talep erkeklerden geliyor'

Dedektiflik bürosunu kurduklarında birkaç kişinin kendilerine gelerek talepte bulunduğunu dile getiren Kalkancı, taleplerin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Dedektiflik hizmetlerini en çok erkeklerin talep ettiğini dile getiren Kalkancı, “Büroyu açtığımızda daha çok kadınlardan talep geleceğini düşünüyorduk. Fakat bu konuda yanıldık. Bize eşinin kendisini aldattığını düşünen erkekler başvuruyor. Bize genelde eş takibi, personel ve ortak araştırması davaları geliyor. Bazen özel yakın koruma isteklerinde bulunanlar da oluyor. Mesela bir boşanma süreci var, mahkemeye giderken şiddete maruz kalacağını düşünen kişi bize başvuruyor. Bizim özel aracımız özel şoförle birlikte vatandaşı evinden alıyor. Yakın korumalarla birlikte mahkeme salonuna gidiliyor. Mahkemeden sonra tekrar evine kadar bırakıyoruz” dedi.



"Çocuğunun sigara içip içmediği yönünde dahi bilgi isteniyor"

Birçok alanda çalışma yaptıklarını dile getiren Kalkancı, “Hırsızlık olaylarının araştırılması, sahtekârlık ve dolandırıcılık olaylarının incelenmesi, işyerinde çalışan ve işe alınacak personelin güvenilirliğinin tespiti, çeksenet karşılığı iş yaptırıp ortadan kaybolan kişilerin araştırılması, evlilik öncesi araştırmalar, velayet, vesayet ve miras gibi konularına ilişkin iş takibi, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için takibi, aile bireylerinin takibi, kaybolan ve adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, güvenlik ve vip güvenlik gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bilmenin yolu da araştırmadan geçiyor. Araştırarak öğreniyoruz. Çocuğunuz okula gidiyor, işadamısınız ve zamanınız yok. Burada aileye zaman ayıramıyorsunuz. Çocukla ilgili bütün bilgilerini aileye rapor ediyoruz. Çocuğunun sigara içip içmediği yönünde dahi bilgi isteniyor. Çocukla ilgili bütün bilgileri aldıktan sonra müşterilerimiz daha huzurlu oluyorlar. Evlilik öncesi eş araştırmalarımızda evlenilecek kişinin ailesi ve geçmişiyle ilgili kanunlar çercevesinde bilgi toplayıp bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu bilgiler sözleşmemizde bulunmaktadır. İkinci, üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi takdirde hukuki yollar her iki taraf için de açıktır yasal işlemlerimizi başlatırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.