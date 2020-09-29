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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

İHA

Çorum Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

Çorum Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır topraklarındaki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı alçak saldırıyı kınayarak bayraklı destek verdi.
Çorum'daki dijital led ekranlarda Azerbaycan ve Türkiye bayrağı saldırının başladığı günden itibaren dalgalanmaya devam ediyor. Saldırıyı kınadıklarını ve Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Biz, tek millet, iki devletiz. Sonuna kadar, kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.
Başkan Aşgın, "Ermenistan'ın 27 Eylül'de kardeş ülke Azerbaycan'ın sınır hattındaki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk Milleti olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ da Türk'ündür, öyle de kalacaktır. Adalet, er ya da geç yerini bulacak ve bu topraklar kardeş ülke Azerbaycan’a tekrar katılacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan sivil kardeşlerimiz, çocuklarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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