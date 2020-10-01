Osmancık’ta deprem

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Çorum’un Osmancık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, ilçeye bağlı Danişment köyünde saat 14.37’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde de hissedilirken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

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