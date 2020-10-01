Sungurlu'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Çorum'un Sungurlu ilçesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyeri, kahvehane, market, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.

Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara koronavirüs için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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