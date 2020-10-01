Kaza yerinde toplanan kalabalığa 'sosyal mesafe' uyarısı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin (50), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde toplanarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalığı ise polis uzaklaştırdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Türkmen (48) yönetimindeki 19 KT 928 plakalı otomobil, iddiaya göre geri manevra yaptığı sırada bir yakını ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin, asfalt zemine düşerek başından yaralandı. Kazayı görenler, yaralının başında toplanarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ise toplananları uyardı.

Yaralı Şaziye Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Türkmen ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-01 17:40:56



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