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Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" protokolü imzalandı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “Proje, Çorum'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak”

İHA

Çorum'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" protokolü imzalandı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “Proje, Çorum'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak”

Çorum'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde protokol imzalandı.
Projeyle merkez ve ilçelerde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.
İmza töreninde konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, projeyi önemsediklerini ve Çorumda da en iyi şekilde uygulanması için yakından takip edeceklerini söyledi.
Vali Çiftçi, proje kapsamında işletme başı toplamda 150 bin TL tutarında kullanılacak kredinin 100 bin TL'sinin sıfır faiz, geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla 7 yıl geri ödemeli kullandırılacak olmasının üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu ifade etti.
İşletmelerin büyütülerek, üreticiler ve Çorum için bu alanda daha fazla katma değer sağlanacağını vurgulayan Vali Çiftçi, “Çorum’un küçükbaş koyun yetiştiriciliğini daha iyi noktalara taşıyarak, bu proje ile önemli bir destek paketini üreticilerimizle buluşturmuş olacağız” dedi.
Ziraat Bankası Çorum Bölge yöneticisi Mustafa Sarıkuş da, yapılan işbirliğinin Çorum ve üreticiler için hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek projeden faydalanan üreticiler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nce kontrol ve hayvan desteği de verilecek. Aynı zamanda üreticilerin uygun fiyatlara yem alabilmeleri ve kesime gönderecekleri erkek hayvanları uygun fiyata satabilmeleri için Valilik devrede olacak. Proje dahilinde doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmektedir. Projeye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacak başvuru formu doldurularak, il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.
Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle, 100 bin TL'yi aşan kısım için güncel faiz oranı üzerinden kredi kullandırımı yapabilecek. Bu kapsamda üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 seneye kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecekler.
Küçükbaş aile işletmelerinin kapasitelerinin artırılarak sürdürülebilir ve ekonomik işletmeler oluşturulup yılda 100 bin koyun hedeflenmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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