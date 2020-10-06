Çorum zabıtasından işyeri denetimi

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 'Kaldırımlar Hepimizin' sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere şehrin genelinde kaldırım işgallerine karşı denetimlerini artırdı. Gazi ve İnönü Caddelerinde faaliyet gösteren esnaf ziyaretinde iş yeri sahiplerine ikazlarda bulunulurken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını iletti ve maske ile dezenfektan hediye etti.

İşyeri sahipleri, denetimlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek 'Kaldırımlar Hepimizin' uygulamasına destek vereceklerini ifade etti.

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