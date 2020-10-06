Çorum Belediyesi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi’nde bir etkinlik düzenledi.

Peygamber Efendimizin “Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" hadisi şerifini hatırlatan Başkan Aşgın, yeryüzündeki tüm canlılara merhamet edilmesi gerektiğini belirtti.

Sokak hayvanı yerine sokağın hayvanı ifadesi ve anlayışını yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Aşgın, “Şu anda sokak kedisi, sokak köpeği ifadesi kullanılıyor; aslında bizim medeniyetimize göre bu ifade sokağın kedisi, sokağın köpeği olmalı ve o sokak halkı o canlıya sahip çıkmalıdır. Biz, bu anlayışı yaygınlaştırmak için çalışma yapıyoruz. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle birlikte bazı çalışmalar da yürütüyoruz; kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işbirliğini daha da artıracağız. Sokağın hayvanları noktasında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına kalbimiz ve gönlümüz açık. Beraber yol yürümekten son derece memnun oluruz.” dedi.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Şeyda Çimen de hayvanlara gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kış mevsimi öncesinde sokak hayvanları için kuş yuvaları, köpek ve kedi yuvaları ile besleme kapları hazırladı. Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, hayvan severlere teslim edecekleri besleme kaplarının kentin çeşitli yerlerine yerleştirileceğini açıkladı.

Düzenlenen etkinlikte ayrıca Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanları besledi.

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