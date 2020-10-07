Çorum’da pandemi denetimleri sonuçlarını vermeye başladı Kentte vaka sayıları düşüşe geçerken, maske kullanım oranı arttı

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Çorum’da korona virüsle mücadele kapsamında yoğun olarak gerçekleştirilen denetimler sonuçlarını vermeye başladı.

Son dönemlerde artan vaka sayılarıyla gündeme gelen kentte Çorum Valiliği koordinasyonunda artırılan denetimler ve alınan tedbirlerle vaka sayılarında düşüşe geçmeye başladı. Denetimlerle birlikte maske kullanım oranı da yükselmeye başladı.



'Polisten şok denetimler'

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de şok denetimler yapıyor. Denetimler, kentte salgının bulaşma riskinin olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Her zaman sahada olan polis ekipleri, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıyor. Kurallara uymayanlara polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanıyor.



'260 kişilik mahalle denetim ekipleri sahada'

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalarından oluşan Mahalle denetim ekipleri kuruldu.

İl Salgın Denetim Merkezi personeli tarafından gerekli eğitimlerden geçirilen ve 260 kişiden oluşan ekipler, denetimlerde izolasyonda olan kişilerin izolasyona tabi tutulduğu adreste olup olmadığının kontrol edilirken ve bu kişilere izolasyon kurallarına uymaları gerektiği hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yapılan kontrollerde izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince para cezası uygulanırken, kentte belirlenen bir KYK yurduna yerleştirilerek izolasyonlarına burada devam etmeleri sağlanıyor.

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