İkiz konaklar turizme kazandırılacak Konaklar restorasyon çalışmaları tamamlandığında butik otel olarak hizmete verecek

Çorum Belediyesi Kale’den başlayıp Ulu Cami’ye kadar uzanan Kültür Yolu rotasında uygulanacak projelerle kent turizmine ivme kazandıracak. Bu kapsamda rota üzerinde bulunan İkiz konaklar, Çorum Belediyesi tarafından restore edilecek. İkiz Konakların restorasyonunu içeren protokol Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi arasında imzalandı.

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, Çorum Kalesi, Velipaşa Hanı ve Ayakkabıcılar Arastayla ilgili projelerini büyük bir hızla sürdürürken, diğer yandan Çorum Kalesi’nden başlayıp Ulu Cami’ye kadar devam eden Kültür Yolu rotası üzerinde bulunan tarihi yapıları da yeniden ayağa kaldırıyor.

Veli Paşa Konağı yanında bulunan ve mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan İkiz Konaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Çorum Belediyesi tarafından restore edilecek. Konakların butik otel olarak turizme kazandırılmasının hedeflendiği proje için Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi arasında protokol imzalandı. Çorum Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül katıldı.

İkiz Konaklar projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 1,5 Milyon TL’lik desteği ve Çorum Belediyesi’nin katkısıyla İkiz Konakların restore edilerek turizme kazandırılacağını bildirdi.

Başkan Aşgın, “Çorum Kalesi’nden Ulu Camiye kadar devam Kültür Yolu projemiz var. Bu Kültür Yolu projemizin adım adım taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Kaleden Milönü Caddesi’ne inen noktada Veli Paşa Konağımızın hemen yanında İkiz Konaklar var. Mülkiyeti belediyemize ait olan İkiz Konak’ların 217 metrekare parsel alanı ve 300 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Buranın restorasyonu için Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 1,5 Milyon TL’lik destek aldık. Kültür Müdürlüğümüzle beraber bu projeyi takip ederek tamamlayacağız. Bunun 1,5 milyon liralık kısmını Bakanlığımızın desteği ile kalan kısmını ise belediyemizin imkanları ile tamamlayacağız. İkiz Konak’ın restorasyonu tamamlanınca burayı butik otel yapacağız. Kültürümüzün yansıması bakımında İkiz Konak’ın bahçesinde farklı fonksiyonlar da düşünüyoruz. Burada yerel kahve kültürünü yansıtabileceğimiz bir alan oluşturacağız. Yine leblebinin tanıtımı için bir alan oluşturacağız. Nohuttan leblebiye olan süreci yansıtabileceğimiz güzel bir alan olacak. Ayrıca eski halılardan oluşan küçük bir müze olacak. Şehrimizin tarihi dokusunun hayata geçirildiği ve turizme kazandıracağımız bir mekân haline gelecek.” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de Kültür Yolu rotasında bulunan İkiz Konaklar’ın Çorum Belediyesi tarafından restore edilmesini içeren bir protokole imza attıklarını belirterek, “Belediyemiz ilimize güzel bir eser daha kazandırmış olacak. Katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı’na ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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